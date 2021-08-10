Уберите камеру!

Решили сфотографироваться у местной достопримечательности, но рядом оказался эпатажный незнакомец, и получилось снять уморительное видео? Прежде чем выкладывать его в интернет, разберитесь, когда на съемку и обнародование фото- и видеоматериалов нужно разрешение человека, а когда – нет. А еще полезно узнать, могут ли запретить съемку в ТЦ, метро и аэропорте, кинотеатре и на выставке

Когда человека можно снимать без его согласия, а когда – нет? Статья 29 Конституции РФ позволяет каждому человеку свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Фото- и видеосъемка людей, событий, объектов – это один из способов получения и фиксации информации. Ограничение прав и свобод человека в России возможно только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Таким образом, фото- и видеосъемка людей, событий, объектов допускается, если это прямо не запрещено законом. Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства, на которых он изображен) допускается только с его согласия. Такое согласие не нужно, когда: изображение гражданина используется в государственных, общественных или иных публичных интересах. К общественным интересам может быть отнесена потребность в обнаружении и раскрытии угрозы общественной безопасности или окружающей среде – например, распространение фото при объявлении человека в розыск или публикация видео, на котором зафиксировано, как человек совершает правонарушение, если это нужно для установления его личности. Публичный интерес имеет место и тогда, когда гражданин является публичной фигурой, а обнародование и использование изображения осуществляются в связи с политической или общественной дискуссией либо интерес к этому человеку является общественно значимым;

изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. Например, вы фотографируетесь на фоне местной достопримечательности. Если объектом съемки являетесь вы или выбранная вами достопримечательность и в кадр при этом попадают прохожие, то их согласие на фотосъемку и публикацию фотографий не требуется. Но если фокус съемки смещен на другого человека, который заинтересовал вас своим внешним видом, манерой общения или поведением, то для использования фото уже нужно его согласие;

гражданин позировал за плату. Отсюда делаем вывод: нельзя снимать человека против его воли. Поэтому, прежде чем начать фото- или видеосъемку, заручитесь его согласием. Оно необязательно должно быть письменным. Достаточно устного одобрения или конклюдентных действий, например позирования. Согласие не понадобится при съемке человека на публичном мероприятии, например собрании или празднике, если производилась фиксация этого мероприятия в целом. Так, чтобы сделать фото ребенка в детском саду, придется получить согласие родителей, а фотографирование его с другими детьми на утреннике согласия уже не требует. Тем самым закон позволяет любому человеку, находящемуся в России, независимо от его возраста, пола, дееспособности, гражданства и национальности производить фото- и видеосъемку как отдельных граждан, так и публичных мероприятий с их участием, объектов культурного наследия и достопримечательностей, но устанавливает при этом запрет на нарушение прав человека такой съемкой.

Как защитить свои права? Фото- и видеосъемка человека, выкладывание материалов съемки в общий доступ или передача их третьим лицам без его согласия влекут нарушение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, права на изображение и даже могут умалять его честь и достоинство. Защитить свои нарушенные права можно в судебном порядке. Вам необходимо обратиться в суд с требованием об удалении фотографий или видеозаписей, о пресечении или запрещении их дальнейшего распространения и компенсации морального вреда, нанесенного обнародованием или использованием вашего изображения (п. 3 ст. 152.1, ст. 151 ГК РФ). Если изображение используется для распространения сведений, порочащих вашу честь, достоинство или деловую репутацию, то вы вправе потребовать опровержения такой информации, опубликования своего ответа, удаления сведений, возмещения убытков и компенсации морального вреда (п. 5, 9 и 10 ст. 152, ст. 151 ГК РФ) (читайте также: «Как защитить честь и достоинство в суде?» и «За клевету собираются сажать на 5 лет»).

Можно ли снимать собрания членов СНТ и собственников помещений в многоквартирном доме? Закон не содержит запрета на фото- и видеосъемку подобных собраний. По сути, любое собрание – это публичное мероприятие, а фиксация такого мероприятия не требует согласия тех, кто присутствует на нем. Однако запрет на фото- и видеосъемку может быть предусмотрен в уставах юридических лиц, проводящих собрания, или в протоколе общего собрания, когда такой вопрос стоял в повестке дня. При отсутствии запрета фиксация проведения собрания даже без согласия присутствующих будет законна.

Могут ли запретить съемку в магазинах и ТЦ? Закон «О защите прав потребителей» гарантирует право любого потребителя на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Фото- и видеосъемка в магазине – это как раз способ получения такой информации, но только в том случае, если материалы съемки предназначены для личного использования. Прямой запрет на съемку в магазине является нарушением права потребителя на получение информации. Поэтому в торговых центрах можно вести съемку без опасения быть привлеченным к ответственности.

Можно ли фотографироваться в метро, аэропорте и на вокзале? Осуществлять кино- и видеосъемку в метрополитене без письменного разрешения его руководства запрещено (п. 2.11.13 Правил пользования Московским метрополитеном, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 16 сентября 2008 г. № 844-ПП). Распоряжением ОАО «РЖД» от 18 июля 2008 г. № 1513р утверждено Положение о проведении теле-, видео-, кино- и фотосъемок на объектах инфраструктуры общего пользования, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги». В п. 3 Положения оговаривается, что оно не распространяется на съемки, предназначенные для личного пользования и проводимые в местах обслуживания пассажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров. То есть подобную съемку можно вести без получения разрешения. Использование кинокамер, фото- и видеоаппаратуры не допускается в контролируемой зоне аэропорта без разрешения его администрации (подп. «б» п. 16 Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам», утвержденных Приказом Минтранса России от 28 ноября 2005 г. № 142).

А как насчет съемки в музеях, театрах и кино? Закона, запрещающего фотографировать на выставках, в музеях и театрах, нет. Правда, фото- и видеофиксация в таких случаях должны производиться исключительно в целях личного потребления и без вспышки, чтобы не мешать артистам и другим зрителям или посетителям и не наносить вред предметам искусства. Аналогичные правила действуют в кинотеатрах. Вести съемку там можно, но лишь для личного использования. И объектом съемки не должен быть только фильм, который транслируется на экране. В противном случае будет иметь место нарушение авторских и смежных прав создателей фильма. А за это уже предусмотрена административная ответственность – гражданину придется уплатить штраф в размере от 1500 до 2000 руб., к тому же будут конфискованы контрафактные экземпляры произведений, оборудование, используемое для их воспроизведения, и другие орудия совершения правонарушения (ст. 7.12 КоАП РФ). Попросту говоря, материалы съемки сотрут, фото- или видеокамеру изымут, да еще и рублем накажут.